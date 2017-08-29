İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 sivilden 55 yaşındaki Mehmet Gürses'in acı haberi de Adana'daki ailesine ulaştıdı. Lojistik şirketinde işçi olarak çalışan 4 çocuk babası Mehmet Gürses'in merkez Seyhan İlçesi Barbaros Mahallesi'ndeki evinin önünde Türk Bayrağı asılıp, taziye çadırı kuruldu. YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER 3 yıldır bu şirkette çalışan Mehmet Gürses ile birlikte şehit olduğu arkadaşı Mustafa Yılmaz'ın cenazeleri yarın Adana'da düzenlenen törenle toprağa verilecek.
(Görüntülü Haber) Adana'da şehit acısı (3)
İKİNCİ ŞEHİT İŞÇİ DE ADANALI Diyarbakır- Batman karayolunda zırhlı askeri araçların geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce daha önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan...
29 Ağustos 2017 Salı 19:55
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.