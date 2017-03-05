ADANA, () - ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır 360 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, şatışa hazır 360 şişe içki, 1 litre viski aroması, 300 boş şişe, 50 içki kapağı ile dolumlarda kullanılan bidonlar ele geçirildi. İçkileri imalat ettiği iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Sahte içki imal edilen evin kapısı mühürlenirken, şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adana'da sahte içki operasyonu
ADANA, () - ADANA'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, satışa hazır 360 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde...
05 Mart 2017 Pazar 09:48
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