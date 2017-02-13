HDP'DEN GÖZALTILARA TEPKİ Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişinin gözaltına alınmasına, HDP üye ve yöneticileri tepki gösterdi. Parti binasında üyeleriyle birlikte açıklama yapan HDP İl Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yıldız, "Korku ve baskı yaparak bizleri sindiremezsiniz. Bu halk her zaman partimizin yanında oldu. Gözaltı uygulamasını kınıyoruz" dedi.
(Görüntülü Haber) Adana'da PKK/KCK operasyonu: 26 gözaltı (2)
HDP'DEN GÖZALTILARA TEPKİ Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da bulunduğu 26 kişinin gözaltına alınmasına, HDP üye ve yöneticileri tepki gösterdi....
13 Şubat 2017 Pazartesi 14:18
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