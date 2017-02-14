Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 34 gözaltı (Yeniden)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü,...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın 16 Şubat 1999 tarihindeki yakalanmasının 18'inci yıldönümü öncesi kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Dün örgütün üniversite yapılanması, siyasi kanadı ve mahalle komisyonlarına yönelik operasyon düzenleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube ekipleri, bu sabah da örgütün gençlik yapılanmasına yönelik kent merkezi ve Ceyhan İlçesi'nde çok sayıda adrese baskın yaptı. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdiği adreslerde arama yapan ekipler, aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 34 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.