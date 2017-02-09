(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

ADANA'da terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen 11 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK üyelerini evlerinde barındırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı, çok sayıda da örgütsel doküman ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.