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(Görüntülü Haber) Adana'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının 18'inci yıldönümünde kent genelinde...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da yakalanmasının 18'inci yıldönümünde kent genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkaran Adana polisi, sabahın ilk saatlerinde örgüt üyesi olduğu öne sürülen çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koç başlarıyla demir kapıları kırarak girdiği adreslerde arama yapan Terörle Mücadele Şube ekipleri, 10 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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