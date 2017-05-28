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(Görüntülü Haber) Adana'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da İl Emniyet Müdür Osman Ak'ın helikopterden yönettiği operasyonda, fıstık tarlası içine gizlice ekilen 15 bin 240 kök hintkeneviri ele geçirildi. Adana polisi uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında...

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da İl Emniyet Müdür Osman Ak'ın helikopterden yönettiği operasyonda, fıstık tarlası içine gizlice ekilen 15 bin 240 kök hintkeneviri ele geçirildi.

Adana polisi uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında tarlalara ekilmiş hintkenevirlerini bulmak için harekete geçti. İl Emniyet Müdürü Osman Ak, polis helikopteri ile merkez bağlı Solaklı, Doğankent, Havutlu, Ali Hocalı ve Bahçelievler mahallerinde bulunan tarlaları havadan taradı. Ak, Bahçelievler Mahallesi'nde bir fıstık tarlasının içine ekilmiş hintkenevirlerini fark edince aşağıda bekleyen polis ekiplerini yönlendirdi. Özel Harekat polisleri bölgeyi emniyet altına aldıktan sonra Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçerek helikopterin altında bulunan tarlaya ulaştı.

Tarlada yapılan aramada yer fıstığının içine ekilmiş, 15 bin 240 kök hintkeneviri ele geçirilirken Emniyet Müdürü Ak, helikopterle tarlaya inip incelemelerde bulundu. Operasyona katılan polislere teşekkür eden Ak, tekrar polis helikopterine binerek bölgedeki incelemelere devam etti. Ele geçirilen hintkenevirleri sökülüp imha edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonların aralıksız devam edeceği açıklandı.

 

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