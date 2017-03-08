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(Görüntülü Haber) Adana'da markete EYP'li saldırı: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK yandaşlarının bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda, 34 yaşındaki Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan...

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü PKK yandaşlarının bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) ile düzenlediği saldırıda, 34 yaşındaki Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi Şakirpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 3 kişi, çalışanlarının kepenklerini indirmeye hazırlandığı bir market zincirinin şubesine EYP atarak kaçtı. EYP'nin infilak etmesi sonucu market çalışanı Rıfat Çetinel kulağından yaralandı. Patlamada, markette hasar meydana geldi, çevredeki evlerin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet şubelerinden ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden çok sayıda polis sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi alan polis, oyay yerinde inceleme yaptı. Yaralı Çetinel, ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rıfat Çetinel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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