Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK (ADANA), ()ADANA'da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 84 bin paket sigara ile 16 bin 260 kilogram akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Sarıhamzalı Mahallelerindeki depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, geri dönüşüm balyaları arasında 84 bin paket kaçak sigara bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolun'daki kontrol noktasında durdurulan TIR'ın dorsesinde ise plastik variller içerisinde 16 bin 260 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirilirken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) ADANA'DA KAÇAK AKARYATIK VE SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK (ADANA), ()ADANA'da iki ayrı kaçakçılık operasyonunda, 84 bin paket sigara ile 16 bin 260 kilogram akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:30
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