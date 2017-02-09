(Görüntülü Haber) Adana'da ikinci şehit acısı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab'da sürdürdüğü Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen askerlerden uzman onbaşı Emre Mücahit Topal'ın acı haberi Adana'da oturan ailesini yasa boğdu. Uzman onbaşı 26 yaşındaki Emre Mücahit Topal'ın şehit olduğu haberini askeri yetkililer, merkez Yüreğir İlçesi Yenidoğan Mahallesi'nde oturan ailesine bildirdi. Acı haberi alan anne Sema ile baba Salih Topal gözyaşlarına boğuldu. Diyarbakır'daki birliğinde operasyon için El Bab'a gittiği belirtilen Topal'ın 2 yıllık asker ve bekar olduğu bildirildi. Ailenin evinin önüne ise Türk bayrakları asıldı. Emre Mücahit Topal'ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği bildirildi.