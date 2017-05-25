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(Görüntülü Haber) Adana'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mavil Bulvar ile Mesut Mertcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi....

ADANA'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Mavil Bulvar ile Mesut Mertcan Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İhsan U.'nun kullandığı 01 ST 894 plakalı otomobil ile İbrahim Güneş'in kontrolündeki 01 SP 155 otomobil, kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kazada takla atan otomobilden dışarıya fırlayan İbrahim Güneş ve yolcu konumundaki eşi Deniz Güneş, ağır yaralandı. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Deniz Güneş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşi ise Adana Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan kontrolde 2.04 promil alkollü olduğu tespit edilen İhsan U.'yu gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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