(Görüntülü Haber) Adana'da harekat karşıtı terör propagandasına 9 gözaltı
ADANA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü...
19 Şubat 2018 Pazartesi 16:57
ADANA'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı üzerinden sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı üzerinden halkı sokağa çağıran ve terör örgütü PYD/YPG propagandası yapan paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen kişilere yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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