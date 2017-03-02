(Görüntülü Haber) Adana'da FETÖ/PDY operasyonu: 25 gözaltı

ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı öne sürülen esnaf veya özel sektörde çalışan kişilere yönelik çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.