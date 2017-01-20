Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü DEAŞ ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgüttü DEAŞ ile Türkiye Komünist Partisi üyelerine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Emniyetin diğer birimlerinin de destek verdiği operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 10 kişi ile TKP üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Adana'da DEAŞ ve TKP operasyonu: 15 gözaltı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da terör örgütü DEAŞ ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyelerine yönelik operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör...
20 Ocak 2017 Cuma 10:10
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