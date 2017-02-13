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(Görüntülü Haber) Adana'da DEAŞ'a ağır darbe

ADANA'da polisinin operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 4'ü Suriyeli, 1'i kadın 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Özelçi'nin, terör örgütünün birbirinden bağımsız hareket eden hücre yapıları...

ADANA'da polisinin operasyonlarında gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi 4'ü Suriyeli, 1'i kadın 22 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Hüseyin Özelçi'nin, terör örgütünün birbirinden bağımsız hareket eden hücre yapıları arasındaki koordinasyonu sağlayıp, eylem talimatlarını veren Adana emiri olduğu ileri sürüldü. MİT ile Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonrasında geçen hafta DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Bir çok adrese eş zamanlı yapılan baskında MİT raporlarında Adana İl emiri olduğu belirtilen Hüseyin Özelçi ile örgütün hücre sorumluları olduğu kaydedilen Medeni C., Mustafa S., Ümit Ö. ve Eyüp A.'nın da aralarında bulunduğu 4'ü Suriye uyruklu 1'i kadın toplam 22 kişi gözaltına alındı. Yurt dışından gelip örgüte katılmak isteyenlerin Suriye'ye gönderilmesini sağlayan Hüseyin Özelçi'nin, DEAŞ'ın uyuyan hücrelerini kontrol altında tuttuğu, yapılacak eylem talimatlarını alıp, harekete geçmelerini sağladığı belirlendi. Özelçi ile birlikte gözaltına alınan 22 örgüt üyesi adliyeye sevk edildi.

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