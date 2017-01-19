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(Görüntülü Haber) Adana'da cezaevinde yangın: 11 kişi dumandan zehirlendi

GÖKHAN KESKİNCİ/ADANA,() - ADANA'daki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nde çocuk tutuklu ve hükümlüler, koğuşta yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. İtfaiyenin büyümeden söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 6'sı çocuk,...

GÖKHAN KESKİNCİ/ADANA,() - ADANA'daki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nde çocuk tutuklu ve hükümlüler, koğuşta yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. İtfaiyenin büyümeden söndürdüğü yangında, dumandan etkilenen 6'sı çocuk, 5'i infaz koruma memuru, 11 kişi hastanede tedaviye alındı. Yangın, saat 23.45 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Kürkçüler Açık ve Kapalı Cezaevi'nde çıktı. Yaşları 14 ile 18 arasında değişen 6 tutuklu ve hükümlü, kaldıkları koğuşta yatakları ateşe verdi. Alevler, kısa sürede yayılırken, infaz koruma memurları koğuşu tahliye edip, yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen 6 çocuk ile 5 infaz koruma memuru, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. VALİ DEMİRTAŞ: 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR Olayın ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz, hastaneleri ziyaret edip, dumandan etkilenenler hakkında bilgi aldı. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bir koğuşta 6 hükümlü ve tutuklu kalıyor. Bunlar bir yangın çıkartıyorlar. Bunun üzerine 5 kamu görevlimiz de müdahale ediyor. Şu an 11 yaralımız var. Bunların hepsi dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutuklulardan 3'ünün durumu biraz ağır. Kamu görevlilerimizin durumu iyi" dedi.

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