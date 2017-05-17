Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kimsenin bulunmadığı bir ev kundaklandı, itfaiyenin söndürdüğü yangında bina hasar gördü. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi 904 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli 2 kişi, camını kırdığı evin penceresinden içeriye yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, alevler binayı sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, balyozla kapıyı kırıp girdikleri evde yangını kısa sürede söndürdü. Yangında maddi hasar meydana gelirken, polis kundakçıların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Adana'da boş ev kundaklandı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da kimsenin bulunmadığı bir ev kundaklandı, itfaiyenin söndürdüğü yangında bina hasar gördü. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Anadolu Mahallesi 904 Sokak'ta meydana geldi....
17 Mayıs 2017 Çarşamba 09:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.