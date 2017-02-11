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(Görüntülü Haber) Adana'da balkondan düşen genç kız öldü

ADANA'da 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Deniz Anatça öldü. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak'taki Pınar Apartmanı'nda meydana geldi. 11 katlı...

ADANA'da 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin balkonundan düşen 17 yaşındaki Deniz Anatça öldü. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi 74036 Sokak'taki Pınar Apartmanı'nda meydana geldi. 11 katlı apartmanın 5'inci katında ailesiyle birlikte oturan Deniz Anatça, gece çıktığı balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Duyduğu ses üzerine balkona çıkan anne İlkay Anatça, kızını yerde görünce hemen 112 Acil'i aradı. Sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Deniz Anatça'nın öldüğü belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı sırada genç kızın annesi İlkay Anatça, babası İlker Anatça ve yakınları gözyaşı döküp, sinir krizine girdi. Deniz Anatça'nın cenazesi, yapılan inceleme ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genç kızın kazara mı düştüğü yoksa intihar mı ettiğini araştıran polis, olayla ilglii soruşturmaya devam ediyor.

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