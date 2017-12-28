(Görüntülü Haber) Adana'da at ve eşek kemikleri bulundu
ADANA'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik bulundu. Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise...
28 Aralık 2017 Perşembe 11:51
ADANA'da kesilip etleri alınmış at ve eşeklere ait çok sayıda kemik bulundu. Merkez Yüreğir ilçesindeki bataklık bir alanda yılbaşında piyasaya sürülmek üzere kesildiği iddia edilen at ve eşeklerin kemik ve kafalarını görenler polise ihbarda bulundu. Yakınında ev bulunmayan bataklık alanda çok sayıda kesilip eti alınmış at ve eşeklere ait kemikler ele geçti. Polis ve zabıta ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürüyor.
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