(Görüntülü Haber) Adana'da at ve eşek kemikleri bulundu (3)

'BUNU YAPANLAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI' Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, göl kenarında bulunan at ve eşek kemikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sağlıksız etlerin nerelerde tüketime sunulduğunun tespit edildiğini belirten Tekin, bunu yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin uygulandığını kaydetti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tekin, açıklamasında şunları kaydetti: "Kaçak tek tırnaklı hayvan kesimleri ile mücadele etmek üzere 5996 sayılı kanun kapsamında 2015-2017 yıllarında yapılan kontrollerde toplam 13 adet olaya müdahale edilmiş olup, bu denetimlerde toplam 166 adet tek tırnaklı hayvan yakalanmış, ele geçirilen 3 bin 240 kilogram kesilmiş ve parçalanmış halde bulunan tek tırnaklı etler ise imha edilmiş olup tüm bu denetimler sonucunda ilgili şahıslara 101 bin 303 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca adli işlem yapılmak üzere ilgililer hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İl müdürlüğümüz ve emniyet müdürlüğü ekiplerince söz konusu kaçak hayvan kesimi yapan şahıslar ve işletmeler takip altına alınmış olup, sürekli yer değiştirmelerine rağmen baskınlar yapılmaktadır. Sağlıksız etlerin nerelerde (kasap, restaurant vb.) tüketime sunulduğu tespit edilmekte ve bu şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." YARALI EŞEK TEDAVİYE ALINDI Öte yandan kemiklerin bulunduğu alanda, inceleme ve temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yaralı ve bitkin halde eşek buldu. Zabıta ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan eşek, tedavi için hayvan barınağına götürüldü.