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(Görüntülü Haber) Adana'da 87 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA polisi, kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 87 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube...

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, () - ADANA polisi, kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, gümrük kaçağı 87 bin 500 paket sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki kontrol sırasında durdurulan 2 kamyon ile 1 çekicide arama yapıldı. İlk kamyonda, fıçıların içine gizlenmiş gümrük kaçağı 35 bin paket sigara ele geçirildi. İkinci kamyonda ise dedektör köpeği 'Penny' ile yapılan aramada, dorse altına gizlenmiş gümrük kaçağı 17 bin 500 paket sigara bulundu. 27 HM 315 plakalı çekicide ise dorse altına gizlenmiş gümrük kaçağı 35 bin paket sigara bulundu. Ele geçirilen toplam 87 bin 500 paket kaçak sigaraya el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

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