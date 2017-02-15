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(Görüntülü Haber) Adana'da 81 kilo metamfetamin ele geçirildi

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bir araçta yapılan aramada 81 kilo uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun...

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da bir araçta yapılan aramada 81 kilo uyuşturucu ve uyarıcı metamfetamin maddesi ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik Park alanındaki kontrol noktasına giren bir araçta arama yaptı. Aramada 3 ayrı büyük poşet içerisinde 79 pakette toplam 81 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Bu güne kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar olan uyuşturucuya el koyan polis, araç sürücüsünü gözaltına aldı. Türkiye'de bir operasyonda ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürülen uyuşturucunun piyasa değerinin 16 milyon lira olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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