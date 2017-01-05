(Görüntülü Haber) Adana'da 600 polisle 'huzur' uygulaması

Fatih KARAÇALI / ADANA, () - ADANA'da, terör örgütü PKK yandaşlarının gösterilerinin olduğu bölgelerde 600 polisin katıldığı 'huzur' uygulaması yapıldı. Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki Çukurova Caddesi'nde düzenlenen uygulamaya Terör, Asayiş ve Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı 600 polis katıldı. Özel Harekat Şubesi'ne bağlı timler tarafından desteklenen uygulamada görevli polisler, Anadolu, 19 Mayıs, Yunus Emre ve Başak Mahallelerinden geçen caddeye, farklı yönlerden girdi. Hareket kabiliyeti yüksek olan motosikletli Yunus, Güven ve Narkotimlerden oluşan polisler, cadde üzerindeki işyerlerine girerken, Özel Tim'e bağlı keskin nişancılar ise sokakların köşe başları ve kritik noktalarda güvenliği sağladı. Şok baskınlarla kahvehane, internet kafe ve işyerlerinde arama yapıldı. Şüpheli şahısların kimlik kontrolü yapılarak aranan 6 kişi gözaltına alındı.