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(Görüntülü Haber) Adana'da 4 ayda 504 'torbacı' tutuklandı

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve başladığı günden bu yana uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vurulduğunu söyledi. Göreve başladığı 4 aylık sürede kent genelinde birçok büyük operasyonun emrini veren Emniyet Müdürü...

ADANA Emniyet Müdürü Selami Yıldız, göreve başladığı günden bu yana uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vurulduğunu söyledi.

Göreve başladığı 4 aylık sürede kent genelinde birçok büyük operasyonun emrini veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız, özellikle uyuşturucu konusunda çok hassas olduklarını belirtti.

Geçen süre zarfında, uyuşturucu satışı ile ilgili bin 113 olaya müdahale edildiğini söyleyen Yıldız, bin 947 kişiye yasal işlem yapıldığını, 'torbacı' diye tabir edilen 504 sokak satıcısının ise tutuklandığını söyledi. Yıldız, ayrıca kent genelinde, 738 kilo esrar, 167 kilo eroin, 133 kilo toz esrar, 41 bin 448 uluşturucu hap, 346 gram kokain, 542 kök Hint keneviri, 460 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edilen 94 bin 500 lira para ele geçirildiğine belirtti.

'KARARLIYIZ BİTİRECEĞİZ'

Kent genelinde birçok büyük operasyonun emrini de veren Emniyet Müdürü Selami Yıldız,  suç ve suçlular ile mücadelede ise yeni tedbirler alacaklarını söyleyerek, "Gençliğimizi, geleceğimizi çalan bu tacirlerin kökünü kazıyacağız. Vatandaşlarımızın desteği çok önemli, bunlara müsaade etmesinler bizim yanımızda olsunlar. Devlet onların yanında, uyuşturucu aynı zamanda terör örgütlerini de finanse ediyor, aynı zamanda onlara da büyük bir darbe vurduk. Halkımızın huzur ve güvenliği için durmadan yorulmadan çalışacağız" dedi.

26 Eylül'de kent tarihinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan en kapsamlı operasyonda 170 kişi gözaltına alınmış. 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşlerin adının verildiği operasyonda 2 bin 500 polis, 210 adrese eş zamanlı baskın yapmış, şok baskınlara helikopter ve drone da havadan destek vermişti.

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