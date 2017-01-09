EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce Adana Emniyet Müdürü olan Zeybek, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Adana'da yapılan ve bazı emniyet mensuplarının gözaltına alındığı FETÖ/PYD operasyonunda gözaltına alınan birinin yeğenim olduğu şekilde haberler yer almaktadır. Haberde ismi geçen kişiyle hiçbir şekilde akrabalık ve yakınlığım bulunmamaktadır."
(Görüntülü Haber) Adana'da 35 polise FETÖ gözaltısı (2)
EMNİYET MÜDÜRÜ: AKRABAM DEĞİL Balıkesir Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Adana'da düzenlenen FETÖ/PYD operasyonu kapsamında gözaltına alınan komiser Şahin Tapan'nın akrabası olduğu iddiasını yalanladı. Balıkesir'den önce...
09 Ocak 2017 Pazartesi 14:35
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