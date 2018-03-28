(Görüntülü Haber) Adana'da 27 muvazzafa FETÖ gözaltısı
ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 27 muvazzaf gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele...
28 Mart 2018 Çarşamba 17:12
ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında sürdürülen soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 27 muvazzaf gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik 6 aylık boyunca yaptığı çalışmada, 21 ilde 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonda halen görevde olan subay ve astsubay 27 kişi yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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