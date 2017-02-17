Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Kiremithane ve Yeşilbağlar mahallelerinde bazı grupların, terör örgütü DEAŞ adına propaganda yapıp, örgüte eleman kazandırmak için çalışma yaptıklarını belirledi. Tespit edilen 53 ayrı adrese, 5 Şubat'ta Özel Harekat ve TEM şube ekiplerince baskın yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirtilen 25 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü'nde 12 gün boyunca sorgulanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Adana'da 25 DEAŞ şüphelisi adliyede
Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA'da DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinin Kiremithane ve...
17 Şubat 2017 Cuma 16:34
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