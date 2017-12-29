:Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamalı operasyonda; 2' si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı.
(Görüntülü Haber) Adana'da 2' si kesilmiş 4 eşek ile kesime hazırlanan 16 at yakalandı
:Adana da dün bataklık alanda bulunan at ve eşek kemiklerinin ardından Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekiplerinin 10 adrese yaptığı eş zamalı operasyonda; 2' si kesilmiş 4 eşek...
29 Aralık 2017 Cuma 11:02
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