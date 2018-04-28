ADANA'da polisin baskın yaptığı bir depoda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir evin deposuna baskın yaptı. Yapılan aramalarda variller içinde 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt bulundu. Ele geçirilen akaryakıtın benzin veya mazot olmadığı tespit edildi. Akaryakıtın türünün belirlenmesi için numuneler alındı. Olayla ilgili ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.
(Görüntülü Haber) Adana'da 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA'da polisin baskın yaptığı bir depoda 2 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki bir evin...
28 Nisan 2018 Cumartesi 10:18
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