(Görüntülü Haber) Adana'da 17 kişilik servisten 48 öğrenci çıktı

ADANA'da, 17 yolcu kapasiteli servis minibüsünden 48 ilkokul öğrencisi çıktı. Kapasitesinin 3 katı öğrenciyi servise balık istifi bindiren aracın şoförüne 3 bin lira ceza kesilip, servis yasağı için işlem başlatıldı. Merkez Seyhan İlçesi Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polisler denetim yaparken, 01 S 1111 plakalı servis minibüsünü durdurdu. Polis, minibüse balık istifi bindirilen çocukların tek tek aşağıya indirilmesini, indirilirken de sayılmasını istedi. En fazla 17 öğrencinin bulunması gereken servis aracından 48 öğrenci çıktı. Trafik polisleri de çevrede gelişmeleri izleyenler de gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İsmi açıklanmayan servisin sürücüsüne 'taşıma sınırı üstünde yolcu almaktan' 3 bin lira ceza yazan polis, araç sahibinin öğrenci taşıma belgesinin iptali için de girişimde bulundu. Bu arada uygulamanın sık sık yapılmasını isteyen başka bir servis aracının sürücüsü kadın, "Biz yıllardan beri bunun mücadelesini veriyoruz, eşit paylaşılsın, az öğrenci alınsın istiyoruz ama kimse bizi dinlemiyor" dedi. Geçtiğimiz ocak ayından Sivas'ta 17 kişilik servisten de 42 öğrenci çıkmıştı.