(Görüntülü Haber) Adana'da 1.2 ton esrar ile ilgili 49 kişi gözaltına alındı

Fatih KARAÇALI/ADANA, () - ADANA merkezli 7 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 ton 200 kilo esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 49 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'nin farklı illerine uyuşturucu sevkiyat yapan çeteyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip sırasında şebekenin belirli aralıklarla dağıtım yaptığı 400 kilo esrarı ele geçiren polis, 9 Ocak'ta büyük operasyon için düğmeye bastı. Adana, Diyarbakır, Mersin, Bitlis, Antalya, İstanbul ve Erzincan'da belirlenen 50 ayrı adrese eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda, şebekenin elebaşı olduğu belirlenen Kenan Aygün ile Tuncay Acar'ın da bulunduğu toplam 49 zehir taciri gözaltına alındı. Uyuşturucu tacirlerinin ev ve depo olarak kullandıkları yerlerde yapılan aramalarda, 6 pompalı tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Şebekenin yurt geneline dağıtım yapmaya hazırlandığı 1 ton 200 kilo esrar ele geçirildi. Adana'ya getirilerek sorgulanan zehir tacirleri, adliyeye sevk edildi.