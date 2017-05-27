(Görüntülü Haber) Acıpayam'da bir ev alev alev yandı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Acıpayam İlçesi'nde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, iki katlı ev alevlere teslim oldu. Kuzören Mahallesi'nde 78 yaşındaki İsmail Arman'a ait iki katlı ahşap evde, dün saat 16.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın başladı. Evin üst katında yemek yediği sırada dumanı fark eden ev sahibi Arman, yangını görüp eve koşan vatandaşlarca dışarı çıkarıldı. Büyüyerek yayılan yangına mahalle halkı su tankeriyle müdahale etti. Ardından itfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi, bir eşek telef oldu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.