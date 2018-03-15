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(Görüntülü Haber) Abdest alır gibi yapıp ceketteki 8 bin lirayı çaldı

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyan M.Y., abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi, M.Y.'nin askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Hırsızlık...

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'da bankadan çektiği 8 bin lirayı ceketinin cebine koyan M.Y., abdest almak için camiye girdi. Bu sırada abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisi, M.Y.'nin askıdaki ceketinin cebinden parayı alıp kaçtı. Hırsızlık anı abdesthaneye olaydan 2 gün önce takılan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burdur merkeze bağlı Yassıgüme köyünde oturan M.Y., önceki gün bankadan yaklaşık 8 bin lira çektikten sonra Konak Mahallesi Kalekapı Caddesi'ndeki Kazancıoğlu Camii'ne geldi. Öğle vakti abdesthaneye giren M.Y., cebinde paraların bulunduğu ceketi askıya asıp abdest almaya başladı. Bu sırada lavaboda abdest alır gibi davranan hırsızlık şüphelisi, bir süre sonra askıya yönelerek kendi ceketini M.Y.'ninkinin yanına astı. Kendi ceketiyle kamufle ederek M.Y.'nin ceketinin ceplerini karıştıran şüpheli, parayı alıp yine ceketiyle kamufle ederek abdesthaneden ayrıldı.

Bir süre sonra durumu fark eden M.Y. ise polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı, abdesthanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde abdest alır gibi yapan hırsızlık şüphelisinin M.Y.'nin askıdaki ceketinin ceplerini karıştırdığı ve daha sonra abdesthaneden çıkıp uzaklaştığı yer aldı.

Diğer yandan abdesthanedeki güvenlik kameralarının ise olaydan 2 gün önce takıldığı öğrenildi.

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