(Görüntülü Haber) ABD'li askeri, çuval eylemi yapan TGB üyesi sanıklardan şikayetçi oldu

ADANA'daki İncirlik Üssü'nde, ABD askeri Nicholas Allen Rockwell'in başına çuval geçirmeye çalışan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ın 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına devam edildi. ABD'li asker Rockwell, sanıklardan şikayetçi oldu. Çukurova Üniversitesi Kulübü öğrencileri, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki etkinliğe katıldı. TGB üyesi olan üniversite öğrencileri Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak, etkinliğin sona ermesinin ardından üsten ayrılmadı. Akarsu ile Kızılırmak, askeri üs içerisinde karşılaştıkları asker Nicholas Ailen Rockwell'in yolunu kesti. Akarsu, iddiaya göre, "2003 yılında askerimizin başına çuval geçirdiniz. Bunun ve ülkemizdeki terör olaylarının sorumlusu sizsiniz" diyerek yanında bulunan çuvalı Amerikan askerinin başına geçirmeye çalıştı. Türk askerinin müdahale ettiği Akarsu ile bu sırada eylemi kamerayla kayda alan Cenk Kızılırmak hakkında hakaret, askeri bölgeye izinsiz girmek ve askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri kanununa muhalefet suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. OLAY ANLIK GELİŞTİ Davanın ilk duruşmasında savunma yapan Yalçın Semir Akarsu, eylemi tasarlayarak yapmadıklarını savundu. Akarsu, "ABD yıllardır ülkemizi bölme politikası izlemektedir. PKK ve PYD gibi terör örgütlerini desteklemektedir. Bunun yanı sıra Ortadoğu'da yıllardır katliamlar yapmaktadır. Bizim tepkimiz 2003 yılında Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen çuval hadisesine yönelik tepkiydi. 15 Temmuz darbe girişiminde bu milletin gösterdiği irade bizim bu eylemi gerçekleştirirken gösterdiğimiz irade ile aynıdır" diye konuştu. Cenk Kızılırmak ise yaşanan olaylara tepki için böyle bir eylem yaptıklarını söyledi. ŞİKAYETÇİ OLDU Nicholas Allen Rockwell ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Kendileri bana yol tarifi sormuşlardı. Bir tanesi pantolonunun kemer kısmından beyaz renkli bir şey çıkardı. Bunun daha sonra çuval olduğunu anladım. Çuvalın ağız kısmını açarak üzerime yürüyüp kafamdan geçirmeye çalıştı. Bu esnada bana birkaç defa da yumruk atmak istedi. Bunu engelledim. Birisi de aramızda geçen bu olayı cep telefonuyla kayıt altına alıyordu." Duruşmanın ikinci duruşmasında Akarsu'nun avukatı müvekkilinin çok sayıda yakın dövüş sporlarında lisansı bulunduğunu, 'darp etme' gibi bir niyeti olması halinde bunu rahatlıkla yapabileceğini söyledi. Tanık olarak ifade veren etkinliğe katılan iki öğrenci de etkinlik sonunda otobüsün geride kalan öğrencileri almak için durduğu sırada sanıkların otobüsten indiklerini anlattı. Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Yalçın Semir Akarsu, duruşma sonunda İncirlik Üssü'nde yaptıkları eylemle milletin iradesini ortaya koyduklarını belirterek, "Türk gençliği ve milleti teröre karşı tepkilidir. Amerikan emperyalizminin desteklediği FETÖ, PKK ve IŞİD terörüne, Türk gençliği İncirlik Üssü'nde askerinin kafasına çuval geçirerek 2003'te askerimize yapılan saygısızlığının öcünü alarak dile getirmiş bulunmaktadır. Kararlılığımız sürüyor" diye konuştu.