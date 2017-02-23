(Görüntülü Haber)ABD Adana Konsolosluğu'nda görevli tercüman Hamza Uluçay terör örgütü PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı
23 Şubat 2017 Perşembe 15:35
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