(Görüntülü Haber) 90 bin lira alacağını ödemeyen eski ortağını öldürdü

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, tavuk çiftliği işinde kendisinden 90 bin lira alarak ödemeyen Ali Kargı’yı tabanca ile vurarak öldüren Jandarma Uzman Çavuş Tunahan Gelmez, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Kocasinan ilçe Jandarma Komutanlığı’nda Uzman Çavuş Tunahan Gelmez (29), Ali Kargı (35) ile askeriyede görev yapmadan önce tavuk çiftliği işi yaptı. Ali Kargı, iddiaya göre Tunahan Gelmez’den aldığı 90 bin lirayı geri ödemedi. Üstünden uzun zaman geçmesine rağmen parasını alamayan Gelmez, Kargı’nın bulunduğu Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesine gitti. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce Gelmez, iddiaya göre yanında getirdiği tabanca ile Kargı’ya 8 el ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Kargı’yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kargı, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldü.