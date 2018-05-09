Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den gözaltı
İYİ Parti'nin iletişim sorumlusuna FETÖ'den...
PİYASALAR - MB müdahalesine karşın dolar rekora yakın
MB müdahalesine karşın dolar rekora...
Akşener, İnce görüşmesini iptal etti, Bağcılar’a gidiyor
Akşener programını iptal etti Bağcılar’a...
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz ediliyor
Şok Marketler’nin hisseleri halka arz...

(Görüntülü Haber) 9 yaşındaki oğlunu dövdüğü iddiasıyla müdürden şikayetçi oldu

GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar...

GAZİANTEP'teki bir ilkokulun müdürü M.Ç., iddiaya göre, gürültü yaptıkları gerekçesiyle girdiği sınıfta ayakta bulunduğu için yanaklarını sıkıp tokatladığı 3'üncü sınıf öğrencisi Eren B.'nin (9) yüzünde kızarık ve morluklar oluştu. Öğrencinin babası Mustafa B., okul müdüründen şikayetçi oldu. Olay, Beydilli Mahallesi'nde bulunan Barbaros İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 3/A sınıfının öğretmeni Y.O., sınıftan ayrılırken başkan yardımcısı olan Eren B.'ye gürültü yapanların ismini tahtaya yazmasını istedi. Eren B., gürültü yapan arkadaşlarının isimlerini tahtaya yazdığı sırada sınıfa giren okul müdürü M.Ç., ayakta bulunan Eren'in yanaklarını sıkıp tokatladı. Eve gittiğinde oğlunun yüzündeki kızarık ve morlukları fark eden Filiz B., tekstil işçisi eşi Mustafa B.'yi arayarak haber verdi. Eve gelen Mustafa B., oğlunu doktora götürüp sağlık raporu aldıktan sonra 25 Aralık Polis Merkezi'ne giderek okul müdürü M.Ç. hakkında şikayetçi oldu. Okul Müdürü M.Ç.'nin oğlunu dövmesine tepki gösteren Mustafa Bakır, "Sınıf öğretmeni 5 dakika sonra geleceğini söyleyip oğlumdan yaramazlık yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istiyor. Sonra okul müdürü gürültü nedeniyle girdiği sınıfta ayakta bulunan oğlumun yanaklarını sıkıp darp ediyor. Beni müdürle görüştürmediler. Ben kavga etmeye gelmedim. Oğluma sağlık raporu aldık ve karakola gidip şikayetçi olduk. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Benim oğluma oldu ama diğer öğrencilere olmasın" dedi. Öğretmeni Y. O.'nun 5 dakika sonra sınıfa geleceğini söyleyip kendisinden gürültü yapanların isimlerini tahtaya yazmasını istediğini anlatan Eren B. ise, "Müdür çenemi tutup vurdu. Yanaklarıma vurdu, başka yerime vurmadı. Eve geldiğimde annem yüzüme ne olduğumu sordu. Ben de anlattım." Öğrencisini dövdüğü iddia edilen Okul Müdürü M.Ç. de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314