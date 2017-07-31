(Görüntülü Haber) 9 teröristin etkisiz hale getirildiği Beytüşşebap-Faraşin'daki operasyondan görüntüler
31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:40
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