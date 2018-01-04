Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir gecede 9 otomobilden müzik sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adıyaman'da, aynı gece farklı bölgelerdeki 9 otomobilin müzik ve ses sistemi çalındı. Araç sahiplerinin ihbarıyla çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı yapan kişilerin R.B., B.G., S.G. ve A.G. olduğunu belirledi. Ekipler, kimliğini saptadığı 4 şüpheliyi Varlık Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) 9 otomobilden müzik sistemi çalan 4 kişi adliyede
Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, bir gecede 9 otomobilden müzik sistemi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adıyaman'da, aynı gece farklı bölgelerdeki 9 otomobilin müzik ve ses sistemi çalındı....
04 Ocak 2018 Perşembe 16:02
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