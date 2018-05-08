(Görüntülü Haber) 9 ilde 'ankesörlü telefon' operasyonu: 14 askere gözaltı
SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 1'i albay 14 asker gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele...
08 Mayıs 2018 Salı 13:18
SAMSUN merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 1'i albay 14 asker gözaltına alındı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli Mersin, Malatya, İstanbul, Tokat, Tunceli, Rize, Gaziantep ve Van'da FETÖ/PDY'nin mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 13'ü asker 14 kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Şüphelilerden görevde bulunan albay Ş.A., astsubay S.Y., B.D., E.T. ve A.Y. Samsun'da, uzman çavuş M.K., üsteğmen B.B. Mersin'nde, astsubay K.B., Malatya'da, astsubay H.Ç. İstanbul'da, astsubay C.A.U. Tokat'ta, binbaşı R.Ş. Tunceli'de, uzman çavuş H.K. Gaziantep'te, astsubay Ö.K. Van'da, meslekten ihraç edilen eski astsubay F.A. ise Rize'de yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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