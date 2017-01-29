(Görüntülü Haber) 81 İlde Huzur Türkiye - 2 uygulaması

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nce, bu akşam Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak Huzur Türkiye - 2 adı verilen huzur operasyonu başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Ülkemizde huzur ve güvenliğin teminatı Emniyet Teşkilatı 28 Ocak akşamı 81 ilimizin tamamında eş zamanlı olarak uygulama gerçekleştiriliyor. Zorlu hava şartlarında, aranan şahıs ve araçların yakalanması, suçluların caydırılması ve huzur ve güven ortamının devamının sağlanması adına yapılan uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine özen gösteriliyor. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve ilgili Daire Başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı bağlantılarla takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam 9031 Ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracının, 201 detektör polis köpeği, 50.696 personel katılıyor. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapılıyor. Yapılan uygulama sonuçlarına ilişkin veriler Genel Müdürlüğümüz tarafından bilahare bildirilecek’’ ifadeleri yer aldı.