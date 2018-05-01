(Görüntülü Haber) 8 yaşındaki çocuk, Dicle Nehrine giren köpeği kurtarmak isterken boğuldu
01 Mayıs 2018 Salı 20:01
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