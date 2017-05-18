Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda 8 öğrenci, evden getirdikleri yemekleri yedikten sonra rahatsızlanınca, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde bulunan Arif Nihat Asya Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencileri evlerinde yapılan yemekleri okula getirdi. Bazı öğrenciler yemekleri yedikten sonra rahatsızlandı. Okul yönetiminin ihbarı üzerine okula 112 Acil ekipleri geldi. 13 yaşında olan 8 öğrenci, Sakarya Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) 8 öğrenci evden getirdikleri yemekten zehirlendi
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda 8 öğrenci, evden getirdikleri yemekleri yedikten sonra rahatsızlanınca, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde...
18 Mayıs 2017 Perşembe 14:29
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