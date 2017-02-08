(Görüntülü Haber) 8 kişinin cep telefonu hırsızlığı şüphelisi yakalandı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 8 ayrı cep telefonu hırsızlığından aranan 24 yaşındaki Mehmet Ç., polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, 8 ayrı cep telefonu hırsızlığı şüphelisi Mehmet Ç., yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık zanlısının, kahvehanelerde oyun oynayanların askıya ya da sandalyelerine astıkları mont ve kabanlarından cep telefonlarını aldığı, camilerin lavabolarında abdest alan özellikle yaşlı kişilerin yanlarına gelerek ceplerinden telefonlarını çaldığı, işyerlerinde ise tezgah üzerinde duran telefonları alarak kaçtığı bildirildi. Hırsızlık zanlısı, emniyetteki sorgusunun ardından Adli Taliplik'te sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye gönderildi.