(Görüntülü Haber) 8'inci Ana Jet Üssü'ne giren aracın altında patlayıcı düzeneği malzemeleri bulundu

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR / DİYARBAKIR,() - DİYARBAKIR'da, Terörle mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli görev üstlenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 8'inci Ana Jet Üssü'ne, sabah saatlerinde giren Meteoroloji Bölge Müdürlüğüne ait personel servis aracının altında, patlayıcı düzeneğinde kullanılan boru ve içerisinde çivi ile amonyum nitrat tespit edildi. Araç nizameyeden dışarı çıkarılarak, düzenek olduğu belirtilen bölüm fünye ile patlatıldı. Olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.



Terörle Mücadele kapsamında yürütülen hava operasyonlarında önemli görev üstenen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da TBMM başta olmak üzere bir çok noktanın bombalanmasında yer alan 6 savaş uçağının kalktığı, merkez Bağlar İlçesi'ndeki 8'inci Ana Jet üssünde, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı. 8'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bu sabah personel taşıyan Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ne ait servis aracı, nizamiyede durdurularak aranırken, aracın altındaki borulardan şüphelenen askerler detaylı arama yaptı. Sivil plakalı servis aracı daha sonra dışarı çıkarıldı ve polise haber verildi.



Olay yerine gelen özel harekat polisleri ve bomba uzmanları caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekipleri daha sonra düzeneğe benzeyen bölümü fünye ile imha ederken, bomba düzeneğinde kullanılan 2 boru içinde amonyum nitrat ve çivilerin bulunduğu belirtildi.



Yetkililer, aracın altındaki düzeneğin tam olarak hazırlanmış düzenek olmadığını ve ancak düzenekte kullanılan malzemeler olduğunu belirtererek, olayla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını belirtti. Araç daha sonra incelenmek üzere çekici ile Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

