(Görüntülü Haber) 8 ildeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde polisin düzenlediği 'Bal tuzağı 3' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 22 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları...
16 Mart 2018 Cuma 13:05
ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde polisin düzenlediği 'Bal tuzağı 3' adlı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 22 kişi adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kurdukları siteler üzerinden yurt içi ve yurt dışından gelen kadınlara fuhuş için müşteri ve yer temin ettikleri, fuhuş yapan kadınları minibüsle müşterilerin evlerine gönderdikleri öne sürülen kişilere yönelik geçen salı günü operasyon başlattı. Eskişehir merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Aydın, Elazığ ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 42 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si emniyet müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan 5'i kadın 22 kişi bu sabah devlet hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.