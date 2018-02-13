(Görüntülü Haber) 8 ilde yapılan FETÖ operasyonda gözaltı sayısı 12'ye yükseldi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumlusu' oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, operasyonun devamında bugün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli 8 ilde 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri öğrenci yapılanmasının sorumlusu' oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Ekipler, operasyonun devamında bugün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.