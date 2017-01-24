(Görüntülü Haber) 79 yaşındaki sürücü, otomobiliyle giyim mağazasına daldı

Mesut MADAN / BURDUR, () - BURDUR'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir giyim mağazasına daldı. Kapalı olan mağazada ve otomobilde maddi hasar oluştu. Burdur'da saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir eczaneye ilaç almak için gelen 79 yaşındaki İsmail Ulusoy, 07 AER 11 plakalı otomobilini bir mağazanın önüne park etmek istedi. Ulusoy'un bir an kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak giyim mağazasına yöneldi. Mağazanın kaldırım kenarındaki vitrinini kıran otomobil içeri daldı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında kapalı olan mağaza ile otomobilde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen mağaza sahibinin otomobil sürücüsünden şikayetçi olmadığı belirtildi. Otomobil çekici yardımıyla mağazadan çıkarıldı.