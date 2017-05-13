(Görüntülü Haber) 77 olaydan aranan "Hayalet" lakaplı Asya yakalandı

İSTANBUL’da son iki ay içinde gerçekleştirdiği 7 kapkaç olayında yaklaşık 200 bin lira çaldığı iddia edilen “Hayalet” lakaplı Asya B.(26) gözaltına alındı. Şüphelinin Türkiye’de gerçekleştirdiği 77 olay nedeniyle de polis tarafından uzun süredir arandığı ortaya çıktı. Hakkında yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, kısa bir süre önce burun estetiği olan kadın hırsızın, bankamatiklerden para çeken kişilerin arkasında durarak kart şifrelerini öğrendiği daha sonra çantalarını çalarak ele geçirdiği kartları boşalttığı öğrenildi. Şüpheli birlikte yakalandığı 7 suçtan aranan ağabeyi ile birlikte adliyeye sevk edildi. YAKALAMAK İÇİN 20 GÜN PUSUDA BEKLENDİ Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler uzun süredir peşlerinde oldukları Asya B.’nin Bağcılar bölgesinde olduğunu tespit etti. Yakalanmamak için sık sık adres değiştiren şüpheliyi yakalamak için bulunduğu tahmin edilen bölgede 20 gün boyunca pusu kuruldu. Sonunda şüpheli Asya B.’nin oturduğu ev tespit edildi. Polis, dün sabaha karşı yaptığı baskında Asya B.’yi yakalamak için harekete geçti. Eve yapılan baskında kaçmaya çalışan Asya B. ile aynı evde bulunan ve polis tarafından aranan ağabeyi Derman B.(35) ile birlikte gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. BANKAMATİKLERDE FARK ETTİRMEDEN KART ŞİFRELERİNİ ÖĞRENİYORMUŞ Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüpheli Asya B.’nin gerçekleştirdiği olayla sırasında şüphe çekmemek için şık giyindiği, başörtüsü taktığı ve bankamatiklerde para çeken kişilerin arkasında sıraya girdiği tespit edildi. Özellikle kredi kartlarıyla para çeken yabancı uyruklu kişileri tercih eden şüphelinin kurbanlarına fark ettirmeden kart şiflerini öğrendiği belirtildi. Daha sonra kurbanlarını bir süre takip eden ve çantalarını yankesicilik yöntemiyle çalan Asya B.’nin ele geçirdiği kredi kartlarından para çektiği ayrıca aynı kartları kullanarak kuyumculardan yüklü miktarda altın ziynet eşyası aldığı belirlendi. SON İKİ AY İÇİNDE 200 BİN LİRA ÇALMIŞ Şüphelinin son bir yıl içinde 7 olayda aynı yöntemi kullanarak yaklaşık 200 bin liralık vurgun yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca aralarında Konya, Nevşehir, Ankara, Isparta, İzmir, Denizli, Edirne, Yalova, Aksaray illerinin bulunduğu bir çok yerde gerçekleştirdiği 77 olay nedeniyle arandığı öğrenildi. Kadın hırsız Asya B.’nin ayrıca daha önceden hakkında açılan 17 ayrı davadan yaklaşık 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi. YAKALANDIĞI AVM’DEN POLİS KILIĞINA GİREN KARDEŞİ KURTARMIŞ Olayla ilgili yapılan soruşturmada ilginç bir detayda ortaya çıktı. Şüpheli Asya B.’nin yaklaşık 5 ay önce İstanbul’da bir AVM’de hırsızlık yaparken özel güvenlik görevlilerine yakalandıktan sonra polis kılığına giren erkek kardeşi tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı. O olay sırasında sahte bir polis kimliği göstererek sözde Asya B.’yi karakola götürmek için özel güvenlik görevlilerinden teslim alan erkek kardeşi Ulaş B.'nin onun kaçmasını sağladığı belirlendi. Ancak Ulaş B.'nin kız kardeşini bıraktıktan sonra durumdan şüphelenen özel güvenlikçiler tarafından AVM’den çıkarken yakalandığı ve polis süsü vermek suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi. .AVUKATI İLK DEFA YÜZÜNÜ GÖRMÜŞ Davalarını takip eden özel avukatının bile polislere yüzünü ilk defa gördüğünü söylediği “hayalet” lakaplı Asya B.’nin bir süre önce burun estetiği yaptırdığı belirlendi. Polis yetkililileri Asya B.’nin özel bir hastanede burun estetiği olduğu, bununla eşkalini değiştirerek yakalanmaktan kurtulmayı amaçladığının değerlendirildiğini söyledi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Asya B. ile ağabeyi Derman B. adliye ye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.