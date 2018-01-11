(Görüntülü Haber) 75 yaşındaki kadına evinde gaspçı dayağı (2)

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Ümmü Coşdan, evine çocuklarının arkadaşını olduğunu belirterek, 1 bardak su isteme bahanesiyle giren kimliği belirsiz kişi tarafından dövülırken boynundaki 1 Reşat altını gasp edildi. Coşdan, ağzını koli bandıyla kapatmaya çalışan zanlının bir parmağını ısırarak yaralarken, kadını yine döven saldırgan kaçtı. Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. Başında bere olan bir kişi, evinde yalnız yaşayan 5 çocuk ve 17 torunu bulunan Ümmü Coşdan'ın yanına giderek, oğullarının arkadaşı olduğunu söyledikten sonra 1 bardak su istedi. Yaşlı kadın su getirmek için mutfağa gittiği sırada arkasından eve girip, yüzüne biber gazı sıktı, ağzını kapatarak yere yatırdı. Bu sırada yaşlı kadının yüzüne defalarca yumruk atan kimliği belirsiz saldırgan, boynundaki 1 Reşat altını da kopartarak zorla aldı. Yaşlı kadından para da isteyen erkek saldırgan yanında getirdiği koli bandıyla ellerini bağladı. Ardından ağzını aynı bantla bağlamaya çalışırken, Ümmü Coşdan, gaspçının bir parmağını ısırarak yaraladı. Canını kurtarmaya çalışan yaşlı kadın tarafından parmağı ısırılan gaspçı, Coşdan'ı yeniden dövüp, evin arka penceresinden atlayarak kaçtı. Gaspçının evden kaçması ardından ayağa kalkıp mutfağa giden Ümmü Coşdan, bulduğu bıçakla ellerindeki koli bandını kesti, ağzındaki bandı da çıkardı. Coşdan, komşularından yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulans ve jandarma ekipleri gönderildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülen Coşdan'ın darp sonucu yarılan dudak ve yanaklarına 15 dikiş atıldı, yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Jandarma, gaspçının kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. ŞOKU ATLATAMADI Şoku üzerinden uzun süre atamayan Ümmü Coşdan, kendisine saldıran kişiyi tanımadığını ve bir parmağını ısırarak kurtulduğunu söyledi. Coşdan, şöyle dedi: "Evime gelip, oğullarımı tanıdığını söyledi, bir bardak su istedi. Eve girdiğim sırada arkamdan gelip, yüzüme biber gazı sıktı. Ne olduğunu anlayamadan beni yere yatırıp, öldüreceğini söyleyerek para istedi. Boynumdaki altını koparıp aldı. Ardından ellerimi bantla bağladı. Ağzımı bantla bağlarken, bir parmağını bütün gücümle ısırdım. Beni yine dövdü, sürekli yüzüme vurdu. Beni bu hale soktu. Parmağını ısırınca kaçtı, ben de elime aldığım bıçakla bantları kesip yardım istedim. Ölümden döndüm." "BÖYLE CANİLİK OLMAZ" Ümmü Coşdan'ın oğlu Himmet Coşdan, gaspçının bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Böyle bir cani olamaz, yaşlı bir kadını ne hale sokmuş. Madem altını alacaksın neden öldüresiye dövüyorsun. Çocuklarının isimlerini sayıp, arkadaşımız olduğunu söyleyerek gelmiş, benim böyle bir arkadaşım olamaz. Devletimize güveniyorum, bir an önce yakalanıp, cezası verilecektir" diye konuştu.